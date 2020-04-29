شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يلتقىي أطباء معهد الكبد القومي المكلفين للعمل بمستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، بمجموعة من أطباء معهد الكبد القومي المكلفين بالعمل بمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة، قبل توجههم اليوم للعمل بمستشفى العزل بمدينة الباجور، والذين تم ترشيحهم من قبل المعهد.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره وإعتزازه بالأطباء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من القطاع الطبى بالجامعة سواء من كلية الطب ومعهد الكبد القومى الذين تم تكليفهم للعمل بمستشفيات العزل من مختلف التخصصات، والدور الهام الذي يقومون به وتعرض حياتهم للخطر من أجل علاج الحالات المصابة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد على دعمه الكامل لهم والتواصل الدائم معهم للإطمئنان عليهم، وتذليل أي عقبات تواجههم، متمنيا لهم التوفيق في تأدية مهمتهم الوطنية، والخروج من الأزمة سالمين دون إصابات.

رئيس جامعة المنوفية يلتقي بأطباء معهد الكبد القومي المكلفين للعمل بمستشفيات العزل