شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة بنها» تعلن ضوابط تقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن مجلس الجامعة اعتمد الضوابط العامة لتقييم الفصل الدراسي الثاني للطلاب في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين والعاملين بالجامعة.

وأكد «السعيد»، في بيان صحفي الأربعاء، أن إدارة الجامعة حريصة في المقام الأول على مصلحة الطلاب ومستقبلهم في ضوء إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية، فضلا عن المتابعة اليومية من القيادات الجامعية في الكليات لتنفيد قرارات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بالطلاب والإمتحانات.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات فتؤجل الإمتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بسبب وباء كورونا، أما الامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول فيستمر تطبيق اللوائح والنظم والقواعد التي أدى الطلاب بناء عليها الامتحانات.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة للفصل الثاني لطلاب فرق النقل بجميع الكليات فيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية والأعمال الفصلية، وتستبدل بالمشروع البحثي أو مقالة بحثية أو بحث مرجعي ويقوم الطالب بإعداد بحث واحد لكل مقرر دراسي من مقررات الفصل الدراسي الثاني، ويعد الطالب ناجحاً أو راسباً فقط ولا يُرصد فيه درجات للطلاب، كما تستبعد الدرجات التي كانت مقررة لمقررات الفصل الدراسي الثاني من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية «المجموع التراكمي».

واشار «المغربي» إلى أن الكليات والأقسام العلمية ستقوم بإعلان موضوعات الأبحاث ومعايير تقويمها على مواقع الكليات في جميع المقررات للطلاب في موعد غايته الأحد 3 مايو المقبل، ليختار كل طالب موضوعا من الموضوعات المعلنه لإعداد بحثه طبقا للضوابط التي تضعها الكليات، ويقوم الطلاب بتسليم الأبحاث للكليات والأقسام العلمية اعتباراً من يوم الأحد 31 مايو المقبل حتى يوم الأحد الموافق 7 يونيو القادم من خلال البريد الالكتروني الجامعي للطالب على الموقع الالكتروني للكلية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الطلاب الوافدين يسري عليهم نفس الضوابط التي تطبق على الطلاب المصريين، مع التاكيد على مراعاة الظروف الصحية في بلادهم وحرية السفر والتنقل في حال تعارضها مع مواعيد إجراء الاختبارات لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بمصر.

Advertisements