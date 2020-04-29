شكرا لقرائتكم خبر عن عبر «الفيديو كونفرانس».. مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، اجتماع بأعضاء الحكومة من الوزراء، من خلال «الفيديو كونفرانس».

ويبحث رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة للمواطنين، في إطار حرص الحكومة على مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتهيئة المناخ المناسب للتعافي الاقتصادي.