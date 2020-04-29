شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة للمرور على مستشفى سفاجا للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت لجنة برئاسة عبدالحميد رضوان، سكرتير مدينة سفاجا، يرافقه عدد من قيادات الوحدة المحلية للمدينة، مستشفى سفاجا المركزي والأقسام المختلفة من الطوارئ والاستقبال والمعامل والمخازن وغيرها للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى، وكذلك الاطمئنان على ارتداء جميع العاملين للكمامات وأدوات الوقاية اللازمة، مع الاطمئنان على توافر الكميات الكافية من الكمامات وقفازات اليد وغيرها من المستلزمات الطبية.

ووجه سكرتير المدينة بضرورة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة، والتزام جميع العاملين بالمستشفى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين بالزي الوقائي، كما وجه إليهم الشكر على جهودهم المبذولة خاصة في ظل الظروف الحالية وتداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مع أهمية الوعى وعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاربتها، والثقة بالجهود المبذولة والتكاتف حفاظا على سلامة الجميع ومواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تواصل تكثيف المرور على المراكز الطبية والعيادات والمستشفى والتأمين الصحي للاطمئنان والتأكيد على التزامهم بتطبيق معايير السلامة ومكافحة العدوى.