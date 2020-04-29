شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: السنة النبوية مكملة لكتاب الله وهي المصدر الثاني للتشريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الحديث عن الكمال والجمال ومحاسن ومكارم الأخلاق الموجود في كتاب الله (عز وجل) لم ولن ينقطع، مشيرا إلى أن القرآن الكريم كما تحدث عن الصبر الجميل والصفح الجميل والدفع الجميل والقول الجميل والعطاء الجميل والتحية الجميلة، تحدث أيضا عن مكانة الرسول (صلى الله عليه وسلم) والسنة النبوية الشريفة وأنها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم.

وتحدث وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، في إطار غرس القيم الإيمانية الصحيحة وإظهار الصورة المشرقة للفكر الإسلامي الصحيح، وفي ضوء العناية بكتاب الله (عز وجل) وبيان مقاصده وأسراره، قائلا- خلال حلقات برنامج: «في رحاب القرآن الكريم» بعنوان: «كتاب الجمال والكمال- أن حديث القرآن الكريم عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديث بالغ الخصوصية بما يناسب مكانته عند ربه، حيث زكى ربه لسانه (صلى الله عليه وسلم) فقال:»وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى«، وزكى بصره فقال:»مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى«، وزكّى فؤاده فقال:»مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى«، وزكى عقله فقال:»مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى«، وزكى معلمه فقال:»عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى«، وزكّى خلقه فقال:»وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ«، وزكّاه كلَّه فقال:»لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ«، وشرح صدره فقال:»أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ«، ورفع ذكره فقال:»وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ«، ويقول سيدنا حسان بن ثابت (رضي الله عنه): وضم الإله اسم النبي إلى اسمه.. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد.. وشق له مـن اسـمه ليجله.. فذو العرش محمود وهذا محمد.

وأوضح وزير الأوقاف، أن رب العزة (تبارك وتعالى) أكرم الرسول (عليه الصلاة والسلام) حتى في مناداته، فبينما نادى الحق (سبحانه وتعالى) الأنبياء بأسمائهم، فقال سبحانه: «يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ»، «يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ»، «يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا»، «يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ»، «يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ»، «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ»، «يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى»، «يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ»، خص نبينا (صلى الله عليه وسلم) بندائه بوصف النبوة أو الرسالة أو صفة إكرام أو ملاطفة، فقال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ»، وقال جل وعلا: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا»، وقال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا»، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ».

وفي ذات السياق، بين وزير الأوقاف أن الله تعالى جعل طاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من طاعته سبحانه، حيث قال تعالى: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا»، وقال سبحانه: «وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا»، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: ومن يأبى يا رَسُول اللَّه، قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى»، وقال سبحانه: «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا»، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبعَان عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيكُم بِهَذَا القُرآنِ، فَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ».

وأضاف وزيرالأوقاف قائلا: ومن هنا ندين لله عز وجل بأن السنة النبوية المطهرة المشرفة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فتأتي شارحة ومفصلة ومبينة، ومتممة، ومكملة لكتاب الله (عز وجل) فكتاب الله تعالى جاء بالصلاة مجملة، وفصلت السنة النبوية هذا الإجمال وبينته، فالصبح ركعتان، والظهر أربع ركعات، وكذلك العصر، والمغرب ثلاث ركعات، يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

وكذلك جاءت السنة النبوية بتفاصيل الحج، من عدد أشواط الطواف والسعي، والمبيت بمنى، والوقوف بعرفة، والنزول إلى مزدلفة؛ وقال سبحانه: «وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، وكان سيدنا عبدالله بن العباس (رضي الله عنهما) يقول: «ثلاث في القرآن الكريم نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة منها دون الأخرى، طاعة الله وطاعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول تعالى:»وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ«، وقوله تعالى:»وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ«، وقوله تعالى:»أنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ«، فطاعة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من طاعة الله تعالى، قال سبحانه:»فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا«، ويقول سبحانه :» فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ «، ويقول تعالى:»لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا«.. فلا تجعلوا حديثكم عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كحديث بعضكم عن بعض، فكل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم (صلى الله عليه وسلم).

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