شكرا لقرائتكم خبر عن من الثانية عشر ظهرًا.. 15 ألف طالب بالصف الأول الثانوي يبدأون الامتحانات في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن ١٥ ألف و٢٤١ طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي رسمي ولغات وخاص وخدمات يؤدون الامتحان، اليوم، من منازلهم، بمحافظة بني سويف، على أجهزة التابلت.

وأضافت: «أن اجتماعًا عقد امس مع مديري الإدارات التعليمية والتعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي والإحصاء ومديري المدارس الثانوية، اون لاين، استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تبدأ بامتحان الصف الأول اليوم الأربعاء من الساعة الثانية عشرة وحتى الثالثة عصرا، حسب الجدول الوارد من الوزارة».

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة لحل جميع المشاكل التي تواجه الطلاب وتقديم الدعم الفني من خلال أخصائي التطوير والتأكيد على جاهزية أجهزة التابلت.