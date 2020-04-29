شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسيوط»: 20 ألف طالب وطالبة بأولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ، اليوم الأربعاء، 20 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي بمحافظة أسيوط، امتحانات الفصل الدراسي الثاني «أون لاين»، والتي تستمر حتى ٢٠ مايو المقبل، وذلك بأداء امتحان مادة اللغة العربية، بينما يبدأ طلاب الصف الثاني الامتحان، غدًا الخميس، وتستمر حتى ١٧ مايو.

وقال صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسة داخل ديوان المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، لتسهيل وتذليل أي عقبات قد تطرأ أمام الطلاب أثناء عقد الامتحانات في المنزل، مضيفا أنه يتم عمل تقرير يومي بسير منظومة الامتحانات بكل مدرسة وإدارة تعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن طلاب محافظة أسيوط يؤدون الامتحان ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تضم «القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا وأسيوط والفيوم وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وأسوان والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد»، يؤدي الطلاب فيها الاختبارات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالتعاون مع فرع المصرية للاتصالات قد قامت بتوزيع الشرائح الإلكترونية للطلاب من خلال 13 مقر توزيع بعدد من المدارس بالمحافظة.