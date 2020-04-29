شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تواصل تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات على النيل وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن الوزارة بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

وأضافت أنه «في الإسكندرية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونفذت مديرية أمن الدقهلية قرارات إزالة تعديات متنوعة وأعمال تنمية بالمسطح المائي لبحيرة المنزلة»، مشيرة إلى أن مديرية بني سويف قامت بتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أهناسيا، وفي المنوفية قامت بتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في تلا«.

وأوضحت الوزارة أن «في سوهاج، نفذت 49 قرار إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك دولة، وفي قنا تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفي البحيرة قامت بتامين 21 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة».