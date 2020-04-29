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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع أعمال لجان المرور على «المخالطين والمعزولين منزليًا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأربعاء، أعمال لجان المرور على حالات المخالطين لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بنطاق المحافظة، والتأكد من تطبيق إجراءات العزل المنزلي لمدة 14 يومًا وتواجد حراسة من الشرطة.
وشدد «أبوليمون» في تصريحات صحفية، الأربعاء، على دور الوحدات المحلية في المتابعة الدورية والمستمرة لمنازل الحالات المخالطة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجهًا بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم في المناطق التي تم رصد بها إصابات.
كان محافظ المنوفية قد كلف لجان متابعة القادمين من الخارج بمتابعة المخالطين للحالات الإيجابية لمدة 14 يومًا، وإعداد تقرير يومي للعرض عليه للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
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