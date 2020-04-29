شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 10 مصابين بـ«كورونا» في «عزل ملوي».. وارتفاع العدد إلى 85 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعافى 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأربعاء، من الفيروس داخل مستشفى عزل مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حيث تحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية، وتقرر خروجهم جميعا بعد تعافيهم بشكل تام، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ افتتاح المستشفى بشكل جزئي، وتخصيصها كمقر للعزل الصحي إلى 85 شخصًا.

يذكر أن المتعافين الجدد من محافظات بني سويف والفيوم وجنوب الصعيد، فيما لم تسجل المستشفى إي حالات وفاة جديدة ليتوقف العدد الإجمالي للمتوفيين عند 9 حالات وفاة خلال ٢٤ يومًا.

كانت مديرية الصحة في المنيا قد نظمت قافلة طبية لتوقيع الكشف على جميع العاملين بمشروع شبكة الطرق القومية لتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الوقائية والصحية للعاملين بالمشروعات.

يأتي ذلك ضمن خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية والوقائية للعاملين بكافة المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مسيرة التنمية داخل المشروعات القومية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت أعمال القافلة قياس درجات الحرارة لكافة العاملين بالمشروع، وتم التأكد من تطبيق إجراءات التعقيم، وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة في الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

Advertisements

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.