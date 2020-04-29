شكرا لقرائتكم خبر عن شملت لبيشة وسمادون ومجريا وشنشور وكفر الغريب.. حملة لتطهير 5 قرى حجر بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تعليماته بشن حملة مكبرة والدفع بمعدات ميكانيكية مجهزة للقيام بأعمال التعقيم والتطهير لشوارع قرى الحجر الصحي بأشمون والتي شملت قري سمادون ومجريا وشنشور ولبيشة وكفر الغريب.

وأضاف نجيب أن حملات وفرق التطهير مستمرة فى أعمالها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل الشركة، من حيث تطهير المبانى والمحطات والتنبيه على العاملين باتباع جميع إجراءات الوقاية والأمان.

إضافة إلى المشاركة مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة في تعقيم وتطهير الشوارع والمدن الرئيسية وقرى الحجر الصحي ومختلف المنشآت الخدمية حيث شملت حملة التطهير هذا الأسبوع شوارع كفر هلال ببركة السبع.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.