شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تقرر صرف المعاش كل 3 أشهر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، من جائحة فيروس كورونا المستجد، وتيسيرا علي هيئة التمريض، فقد قررت النقابة صرف معاش هيئة التمريض المستحقين للمعاش كل ثلاثة أشهر، ليكون صرف المعاش خلال أشهر "مارس، يونيه، سبتمبر، ديسمبر" على مدار العام.

وأوضحت النقابة، أن معاشات "أبريل، مايو، يونيه"، سيتم صرفها فى 20 يونيه 2020، ومعاشات "يوليو، أغسطس، سبتمبر"، سيتم صرفها فى 20 سبتمبر 2020، ومعاشات "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر"، سيتم صرفها فى 20 ديسمبر 2020، كما سيتم صرف معاشات "يناير، فبراير، مارس"، فى 20 مارس 2021.

كانت قد جددت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، مطالبتها لجميع أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية من المستقيلين والمنقطعين، بتحديث بياناتهم، مشيرة إلى أنه نظراً لما تمر به البلاد من مواجهة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وحفاظاً علي سلامة أفراد هيئة التمريض من التزاحم، تتيح النقابة إمكانية تحديث البيانات لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، من خلال استمارة تحديث البيانات إلكترونيا، على الموقع الرسمى للنقابة.

Advertisements

ويأتى ذلك، بعدما خاطبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لطلب إعادة التمريض المنقطعين والمستقيلين لأسباب غير مُخلة للشرف، والأمانة، إلى العمل، بالإضافة إلى من انقطع عن استلام التكليف، وذلك لسد العجز الموجود بأعداد التمريض فى مصر، وللاستفادة منهم خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد19.

وأوضحت نقيب التمريض، أن مجلس الوزراء قام بتحويل الخطاب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والتى أحالته بدورها إلى المستشار القانونى لوزير الصحة، وطالبت النقابة ببيان يشمل الأعداد والجهات التى كانوا يعملون قبل الفصل أو الاستقالة، مؤكدة أن النقابة تتخذ خطوات جدية فى هذا الطريق، وأنها تعمل لصالح أعضائها، وحمل هموم هيئة التمريض.