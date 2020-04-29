شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور من أسئلة امتحان العربى على جروبات طلاب الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت جروبات طلاب الثانوى العام، على الفيس وبك، صورا من امتحان العربى للصف الأول الثانوى العام، بعد دخول الطلاب على منصة الامتحان الإلكترونى.

وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم رصد ما تم تداوله من قبل بعض الطلاب من قبل فريق الدعم الفنى فى غرفة العمليات وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام قبل قليل امتحان اللغة العربية من المنازل، ويعتبر الامتحان بدرجات ومن يتخلف عن دخوله يؤدى امتحان ملاحق يتم تحديده فى وقت لاحق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم طلاب المحافظات إلي مجموعتين، حيث تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

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أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفترة المعلنة لمجموعة المحافظات في امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، هي الفترة المتاح خلال الدخول علي الامتحان من هذه المحافظة ويبدأ العد منذ بدء الدخول، مشددا على أن أى محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات.