شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تستأنف استقبال طلبات القيد واستخراج الشهادات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، استئنافها لتقديم خدمات استخراج الشهادات وطلبات القيد، بداية من اليوم صباح اليوم لأربعاء 29 إبريل2020، وذلك فى الفترة من من 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة تنسق بشكل مباشر مع الإدارة المركزية لطب الأسنان، وإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، وذلك لإنهاء إجراءات دفعة خريجى عام 2018 الطارئة فقط، وتأجيل باقى الاجراءات غير الطارئة أو التى يمكن أن تتم فى أى وقت آخر، وتحتاج إلى حضور الأطباء إلى ديوان النقابة أو الوزارة، تنفيذا للتعليمات وتوجيهات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت نقابة أطباء الأسنان، فى بيان، الأطباء خريجى دفعة 2018، عدم الحصول على أى معلومات إلا من خلال الإدارات المعنية، والنقابة العامة، فيما يتعلق بشئون الدفعة، مشيرة إلى أنه يبتم الإعلان بشكل رسمى من قبل النقابة أو الوزارة فور الإنتهاء من الاتفاق على الاجراءات التى سيتم اتباعها.

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من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة قررت صرف 50 ألف لحالات الوفاة من أعضائها، نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك كدعم من النقابة لأسر أعضائها فى تلك الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك بالإضافة إلى ما تم إقراره من قبل اتحاد المهن الطبية، بصرف 50 ألف جنيه لحالات الوفاة، و20 ألف جنيه لحالات الإصابة.

وأوضح بدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بذلك تُصبح 3 نقابات طبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة"، من أربعة أعضاء باتحاد نقابات المهن الطبية، اتخذوا القرار نفسه لدعم أسر أعضائهم فى حالات الوفاة، وصرف 50 ألف جنيه لهم.