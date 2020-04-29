شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع مسئولى البنك الدولى موقف مشروعات تطوير السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع مسئولى البنك الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، حيث تم التباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل مثل السكك الحديدية والمترو والنقل البري والنقل البحري مشيرا إلى حرص الوزارة على استمرار تنفيذ كافة مشروعات النقل بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل.

واستعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة التي يقوم البنك بتمويلها، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية،

وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد آليات جديدة تساهم في دفع معدلات التنفيذ بهذه المشروعات وكذلك مشروعات تجديد قضبان السكك الحديدية وأعمال الابراج والمزلقانات خاصة مع الاهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والامان على خطوط السكك الحديدية.

واستعرض وفد البنك الدولي عدد من المشروعات الجديدة للتعاون بين الجانبين مثل مشروع كهربة إشارات وتجديدات السكة للمسافة من الجيزة وحتى بني سويف والذي ابدى البنك الدولى استعداده لتمويله خاصة مع طرح هيئة السكك الحديدية مناقصة فنية للشركات العالمية لتنفيذ كهربة إشارات هذه المسافة .

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كما أبدى البنك اهتمامه بتمويل إنشاء خط سكة حديد المناشي /6اكتوبر وازدواج خط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، لنقل البضائع من ميناء الإسكندرية الى الميناء الجاف ب6 أكتوبر وذلك من خلال مبادرة دعم القطاع العام والخاص وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال تمويل مشروع تسيير أتوبيسات BRT ( الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسيير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائري.

كما تناولت المباحثات التعاون في مشروع برنامج النقل الأخضر المستدام والشامل الذي يشمل في مجال السكة الحديد التعاون في منظومة إدارة نقل البضائع وفي قطاع النقل البحري على تنفيذ نظام إداري حديث في يتضمن تخطيط القطاع ورصد مؤشرات أداء الموانئ وتحسين كفاءتها لضمان استدامة خدماتها المميزة كما يشمل البرنامج أيضاً سبل التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأشار وزير النقل إلى الأهمية الكبيرة للجهاز حيث سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة مُتطلّبات واحتياجات هذا النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.