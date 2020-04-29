شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يجتمع بحضور كافة أعضائه بالكمامات تمهيداً لاستئناف العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمهيداً لعودة العمل بجامعة الازهر، بعد فترة توقف بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، عقد مجلس جامعة الأزهر اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهرى، بكامل طاقته بالكمامات، بمقر مجلس الجامعة بمدينة نصر، متخليا عن استخدام تقنية الفيديو فى عقد الاجتماع كما حدث فى الاجتماع الأخير.

يأتى ذلك الاجتماع عقب إعلان الجامعة استئناف العمل فى مجالس الأقسام والكليات واللجان العلمية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، في الموضوعات المهمة والعاجلة فى أضيق الحدود، اعتبارا من شهر مايو مع وجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا التي قررتها الجهات المعنية بالدولة .

وقدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك وللقيادة السياسية وجموع الشعب بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

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كما قدم المجلس الشكر للأطباء وأطقم التمريض على مستوى الجمهورية وللعاملين بمستشفيات جامعة الأزهر تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، وأعرب المجلس عن تقديره لمن بادروا بالتبرع لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة المؤقتة.

وأشار المجلس إلى أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة أزمة كورونا منها تفعيل العيادات الإلكترونية بمستشفيات الجامعة وتخصيص المستشفى التخصصي للحجر الصحي بجانب بعض مباني مدن الجامعة، وإنتاج كمامات عن طريق مستشفى الحسين وكلية الإقتصاد المنزلي ووحدة التايكو إضافة لتركيب بوابة تعقيم بمستشفى الحسين للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين المترددين عليها.