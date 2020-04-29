شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم شوارع حى الأميرية وتوزيع 250 وجبة بحدائق القبة شمال القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن أجهزة حي الأميرية تحت إشراف اللواء هشام السعدى، رئيس الحى نفذت أعمال مكافحة الحشرات الطائرة، بمناطق "سوق خضار الأميرية، شارع قبلي المساكن، شارع الجيش، عزبة الخصايصة، شارع درويش العربي، سور محطة المجاري، مساكن محطة المجارى"، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نفذ حى الأميرية حملة تطهير داخل سوق الأميرية الخضروات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفى السياق، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا المتضررة من جائحة فيروس كورونا ، أكد فوزى أنه تم توزيع 250 وجبة طازجة من إحدى الجمعيات الأهلية بحى حدائق القبة، لمساعدة المتضررين من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.