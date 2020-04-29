شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 6 عدايات لخطوط المياه والصرف لتوسعة طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر وتركيب 3 عدايات لخطوط المياه المستقبلية، وكذا 3عدايات لشبكات الصرف لخدمة شطرى المدينة على جانبى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، وذلك ضمن أعمال توسعة الطريق لتكون مسارا مستقبليا لكافة أعمال المرافق، وذلك توفيراً للنفقات التى تتم من خلال الدفع النفقى فى حالة تنفيذ العداية بعد أعمال الانتهاء من توسعة الطريق.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على تنفيذ أسس الإدارة الفعالة للمشروعات التنموية، بما يتوافق مع أعمال تطوير توسعة طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، وكذا فى إطار سرعة التنسيق مع جهات الإشراف على أعمال توسعة طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، بشأن موقف شبكات المرافق " مياة - صرف - كهرباء " المارة فى الطريق.

وأكد المهندس خالد شاهين أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة، لاسيما المشروعات التنموية، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات إلى مسئولى الجهاز بضرورة المتابعة الدورية لما تم، ويجرى تنفيذه من مشروعات لإنجازها فى أسرع وقت.

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كان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، قد أعلن عن تركيب كابينة تعقيم بالمدخل الرئيسي بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ أعمال التعقيم لموظفى الجهاز والمترددين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال إن كابينة التعقيم تم توريدها وتركيبها بمساهمة من إحدى شركات المستلزمات الطبية بالمدينة، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن كابينة التعقيم تعد سبقاً للجهاز فى أعمال التعقيم حيث تعمل بنظام الخلايا الضوئية فور دخول الموظف، وتقوم بنثر رزاز من المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز، والمترددين عليه، والتي أقرتها وزارة الصحة المصرية.