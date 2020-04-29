شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق حملة لدعم العمالة اليومية بمنطقة المعصرة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جامعة حلوان مبادرة الجامعة معاك لتقديم المساعدات وتوزيعها على عدد 200 مواطن في حى المعصرة فى منطقة عزبة الهجانة، وحلوان ومنطقة الاوتوستوراد وهي المبادرة التي تستمر لمدة شهر لدعم العمالة اليومية وينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت إشراف الدكتورة سناء حجازي مدير المركز، ويأتى ذلك في إطار استمرار انطلاق مبادرات التنمية من جامعة حلوان لصالح المواطن المصرى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تقديم المساعدات ورفع الوعى الطبى للوقاية من وباء فيروس كورونا،

وتنطلق هذه المبادرة من جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتى أشادت بإهتمام الجامعة وحرصها الدؤؤب على الجهود التنموية فى إطار محيطها الجغرافى ولاسيما في المناطق العشوائية و الأشد احتياجا، أسفر هذا التعاون عن إتفاق لدعم هذه المناطق بالتنسيق بين الجامعة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووزارة التضامن الإجتماعي، والجمعيات الأهلية الأخرى التي تستفيد من المشاركة المجتمعية لمبادرات جامعة حلوان.

وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان ، أنه تم تنفيذ آليات المبادرة من خلال النزول الميداني للجمعيات الأهلية وتوزيع كراتين التغذية وتوعية المواطنين بأهمية إرتداء الكمامات، والتعقيم المستمر وأيضا الحفاظ على المسافة الإجتماعية الآمنة للتباعد بين المواطن وغيره من المواطنين.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية العمل الميداني المستمر ودراسة المناطق العشوائية التى تحيط بالجامعة حتى تحقق الجامعة أهدافها للتنمية المستدامة فى إطار خطط تنميتها سواء على مستوى رفع وعى المواطن أو تقديم الخدمات المتنوعة و المختلفة.

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ومن جانبه أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة على أهمية دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية استمرارية الدعم للمجتمعات الأشد والأكثر احتياجا، وأوضح أن قطاع البيئة يعمل على تحقيق الخطة الاستراتيجية في ضوء المتغيرات التى تمر بها البلاد وأن القطاع لديه العديد من الأنشطة لخدمة المجتمع.

وأوضحت الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أن المركز ينفذ وينسق العمل التنموى لخدمة قطاع البيئة، ويهتم المركز برصد المستجدات الطارئة بسبب جائحة كورونا واكدت أن المبادرة التى تنفذ اليوم تستهدف التخفيف عن كاهل المواطن في المناطق العشوائية، وذلك بعد دراسة احتياجاتة ومشكلاته.