شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة والأجواء لازالت شديدة البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

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وشهد أمس الثلاثاء، ارتفاعا آخر بدرجات الحرارة، حيث شهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وفى شمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.