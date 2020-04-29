شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع خطة الوزارة لتأهيل الترع بعد تكليفات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى وذلك لمتابعة الخطة الجارى وضعها لتنفيذ أعمال تأهيل الترع طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويتم حاليا حصر كامل للقطاعات المتعبة التى تحتاج الى تأهيل لتوقيعها على خرائط وتجهيز العقود الخاصة بها فى أقرب وقت بعد تكليفات وزير الرى مع مراعاة وضع الزمام التصميمي والزمام الفعلي لكل ترعة عند الاختيار طبقا للأولويات.

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أوضح الدكتور عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن تبطين الترع من المشروعات التي تحتاج الى عمالة كثيفة وهو ما يحقق اهداف الدولة في القضاء على البطالة مضيفا أنّ من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة، وجار الانتهاء من الترتيب والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

الجدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى كانت تعمل على تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير وصيانة للترع خلال الاعوام القادمة وخصوصا فى محافظات الصعيد وتستهدف البدء بأعمال التأهيل لحوالي 650 كيلو متر طولى خلال العام المالى القادم 2020-2021 بمحافظات بنى سويف وأسوان، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشئات والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات بالمحافظات.