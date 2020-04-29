شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضى في حدائق القبة وإعادة الشئ لأصله في روض الفرج شمال القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع الشيخ غراب بحي حدائق القبة شمال القاهرة، هبوطا أرضيا، أدى لغلق الشارع، وتفقد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال الإصلاح، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله، بناءا على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأجرت أجهزة حى الساحل أعمال إصلاح لشارع روض الفرج، وتمت إعادة الشئ لأصله بعد إصلاح خط المياه الرئيسى قطر 1000 ملم الذى انفجر أول أمس، وذلك تحت إشراف أشرف محمد سيد، رئيس الحي وبمتابعة الدكتور حسام الدين فوزي - نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت صباح اليوم بلاغًا يفيد بكسر الماسورة، وعلى الفور انتقل رئيس أحياء الساحل وروض الفرج ورئيس شركة المياه لموقع الكسر مصطحبين 12 شفاط لشفط المياه الموجودة بالشوارع ، كما تم غلق المياه ، وجارى إصلاح الماسورة في اقرب وقت ممكن ، وتأثرت عدة من المناطق المحيطة بمكان الكسر بشارع شبرا، بانقطاع مياه الشرب، فيما دفعت محافظة القاهرة بعدد من الشفاطات للسيطرة على تدفق المياه، كما فتحت بالوعات الصرف لاستيعاب كميات المياه، وأغرقت المياه عدد من الشوارع الفرعية ومداخل العقارات والمحال ومدخل محطة المترو بدوران شبرا، كما تسببت في تكدس مرورى، بالتزامن مع استمرار جهود شركة المياه للسيطرة على الموقف .

Advertisements

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.