شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بجنوب أفريقيا وباريس والمالديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن مصر للطيران تسير رحلة إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، كما تسير شركة أير كايرو رحلتين إلى باريس والثانية إلى المالديف مرورا بمسقط لإعادة المصريين العالقين، على أن تكون العودة إلى مرسي علم حيث يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى احد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.