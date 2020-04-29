شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 174 محلا ومطعما مخالفا لتعليمات مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (898) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (16) قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط (174) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق مكان نشاط تعليمى مخالف، و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

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