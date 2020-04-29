شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا الإسرائيلية": للحكومة سن قانون يسمح لـ"الشاباك" بمراقبة مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية للحكومة مساء أمس الثلاثاء، بسن قانون يتيح لجهاز الأمن العام "الشاباك " تتبع هواتف مرضي كورونا من أجل معرفة دقيقة للمخالطين لهم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قرار المحكمة العليا جاء بعد طلب من الحكومة بتمديد عمل "الشاباك" لمدة أسبوع في هذا الإطار، لكن المحكمة فضلت أن يأخذ شكلا قانونياً عبر تشريع.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة شؤون المخابرات، المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدا، بهدف البدء في إجراءات سن قانون بهذا الخصوص.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 212 حالة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 15,782.

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وأضافت وزارة الصحة الاسرائيلية أن من بين عدد الاصابات توجد 120 حالة خطيرة منهم 91 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 85 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 7,436 بالطفيفة، بينما تماثل 7,929 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن 352 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 4,540 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستضيف الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1,726 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 1,023 شخصًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.