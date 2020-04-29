شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة رئيس وزراء بريطانيا تنجب طفل خال من كورونا رغم إصابة أبويه السابقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وكاري سيموندز، عن ولادة "طفل رضيع سليم في أحد مستشفيات لندن في وقت سابق من هذا الصباح".
وقال المتحدث باسمهما، وفقا لصحيفة "الجارديان"، إن كل من الأم والطفل بصحة جيدة.
وقال المتحدث باسم الزوجين: "يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندز الإعلان عن ولادة طفل سليم في مستشفى بلندن في وقت سابق من هذا الصباح. كل من الأم والطفل بصحة جيدة.
وقال "يود رئيس الوزراء والسيدة سيموندز أن يشكرا فريق الأمومة الرائع التابع لـ هيئة الخدمات الطبية البريطانية".
وكانا كل من بوريس وخطيبته أصيبا بفيروس كورونا وتغلبا عليه.
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