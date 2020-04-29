شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 290 ألف طالب بالمجموعة الأولى لأولى ثانوى يؤدون الامتحان على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 290 ألف طالب وطالبة بالمجموعة الأولى من امتحانات الصف الأول الثانوى يؤدون الامتحان على المنصة الإلكترونية حاليا رغم أن امتحاناتهم ممتدة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، موضحة أن الأمور تسير بشكل مستقر ولا توجد أى شكاوى من سيستم الامتحان أو المنصة الإلكترونية.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام قبل قليل امتحان اللغة العربية من المنازل، ويعتبر الامتحان بدرجات ومن يتخلف عن دخوله يؤدى امتحان ملاحق يتم تحديده فى وقت لاحق.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم طلاب المحافظات إلي مجموعتين، حيث تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".