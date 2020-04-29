شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحتفل بأعياد ميلاد الأطباء والمرضى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى منظمى مبادرة "معاك في العزل"، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، زيارة لمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية، التابع للأمانة، والذى تحول للحجر الصحى فى الثامن من مارس الماضى، واستقبل حتى الآن 260 مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك لتقديم الدعم المعنوي للطاقم الطبي والمرضى بالاحتفال بأعياد ميلادهم ، خلال شهر أبريل بعد أن تعذر عليهم الاحتفال بها وسط أسرهم أما لكونهم يعملون جاهدين على خدمة المرضى أو لكونهم مرضى معزولين، لذلك قام فريق المبادرة بالاحتفال معهم ودعمهم وتهنئتهم، متمنين الشفاء العاجل لجميع المرضى.

وفى يوليو من العام الماضى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنقل تبعية مستشفى طوارئ أبو خليفة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتضمنت المادة الثانية من القرار أن ينقل العاملون بالمستشفي بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المركز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالتنسيق بين وزارتي المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم تحول المستشفى فى 8 مارس الماضى، إلى مستشفى حجر صحى.

ويخدم مستشفى أبو خليفة عددا من المحافظات، وهى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، ويقدم الخدمة مجانًا كمستشفى طوارئ، كما يخدم قطاع محور قناة السويس إلى جانب كونه أحدث نقله كبيرة في الخدمة الصحية ويخفف الضغط الكبير على المستشفيات العامة وفي مقدمتها مستشفى الإسماعيلية العام.

وتم تطوير مستشفى أبو خليفة بتكلفة قدرها 273 مليون جنيه، وكانت تأتي ضمن المشروعات المتعثرة، وتم استلام المستشفى عام 2002، وتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها مؤخرًا، وتم تشغيلها بكامل قوتها لتكون إحدى الصروح الطبية، كما تعد صرح طبي يتفق مع توجه الدولة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتم تشغيل المستشفى بالشراكة مع جامعتي عين شمس، وقناة السويس، وتم توفير التخصصات الجراحية المطلوبة لاستقبال كافة الحوادث، وتوفير كافة الأجهزة الطبية والآلات الجراحية الحديثة، لتوفير كافة الرعاية الصحية للمواطنين، ووفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

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