شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف ..كيف استعدت المساجد لاستقبال المصلين بعد انتهاء أزمة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لن يتم فتح المساجد قبل زوال علة الغلق وهى أزمة كورونا".. بهذه الكلمات أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرًا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس.

وبالتزامن مع الأزمة الراهنة بدأت وزارة الأوقاف، فى تنفيذ عدد من الإجراءات داخل المساجد حتى تكون مستعدة لمرحلة ما بعد الغلق.

"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية توجيهات وزير الأوقاف التى ستتم فى المساجد:

- الأوقاف أكدت عدم فتح المساجد إلا بعد توقف تسجيل إصابات جديدة بكورونا.

وفى الوقت نفسه حددت مجموعة إجراءات استعدادا لمرحلة ما بعد الغلق وهي:

تكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف للانتهاء من مشروع كبائن التعقيم سريعا

. تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة بالمساجد.

. توفير 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد.

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. تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى.

متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.

. وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد باستمرار فور انتهاء مرحلة الغلق.































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