أخبار مصر | مستشار الرئيس: السيسي يتابع شخصيا جميع تطورات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر مستشار الرئيس: السيسي يتابع شخصيا جميع تطورات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع شخصيا جميع التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وأكد على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، فى تصريحات صحفية، إن هناك دولًا انتشر فيها وباء فيروس كورونا بسرعة كبيرة جدًا وأعداد المصابين بها كثيرة جدًا.

وقال مستشار الرئيس للشئون الصحية، إنه لا يوجد دواء محدد حتى الآن تم اكتشافه يعالج فيروس كورونا نهائيًا.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن جميع الأدوية التي يأخذها مصابو فيروس كورونا تكون نوعين فقط أولهما أدوية ضد الفيروسات أو تعمل ضد الفيروسات في محاولة لكبح مفعول هذا الفيروس وهناك أدوية أخري عرفت منذ زمن تعالج الأمراض المناعية".

وقال أن جميع الأدوية التي تستخدم في العالم لعلاج فيروس كورونا تم جلبها إلى مصر حتى الذي لم يكن متوفرا تم توفيره واستخدامه لعلاج المصابين.

إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف.. وتسجل أعلى معدل وفاة

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تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

خروج 68 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين. تسجيل 260 حالة جديدة