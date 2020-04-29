شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: إصابة شخصين عائدين من القاهرة وشرم الشيخ بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الأربعاء، إصابة شخصين بفيروس "كورونا" المستجد، أحدهما من مركز بني مزار مخالط عائد من شرم الشيخ والثاني من مركز العدوة شمال المنيا مخالط عائد من القاهرة، ليرتفع عدد المصابين بالمحافظة إلى 44 مصاب و2 وفيات.

وأكد مسؤولون بالمديرية أنه تم نقل الشخصين إلى مستشفيات حميات بني مزار والعدوة، بعدما أكدت التحاليل إيجابية الإصابة بالوباء.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد المصابين داخل مستشفي الحجر الصحي بملوي إلى 121 مصابًا بينهم 5 مصابين بقسم الرعاية و116 داخل أقسام العزل.

وقال المحافظ اللواء أسامة القاضي، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن تتابع تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكل المنشات العامة والخدمية وأعمال رفع المخلفات الصلبة، حفاظا على النظافة العامة بجميع القطاعات، وذلك لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على امن وسلامة المواطنين.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

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وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.