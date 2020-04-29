شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نستهدف تنفيذ مشروعات عمرانية بالأراضي التابعة لقطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، فى وضع المخططات لتنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية فى بعض قطع الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يجب إعداد دراسة احتياجات السوق، قبل تنفيذ المشروعات العمرانية الكبرى، لتحديد حجم ونوعية الطلب، والأنشطة المطلوب تنفيذها لتحقيق التنمية المُستهدفة، وإعداد دراسة تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، وتحديد مراحل تنفيذ المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ المشروعات فى الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال فى مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين، للتنسيق فى المشروعات المشتركة بين الجانبين.

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من جانبه توجه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالشكر لوزير الإسكان على دعمه المستمر والمتواصل، وكذا قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً استمرار التعاون بين الوزارتين فى الاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

من ناحية أخرى ، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تعمل حالياً، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالي الغربى، وتعظيم الاستفادة من موارده، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وكذلك التنسيق فيما بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة لتنمية الساحل الشمالي، وتسريع عملية التنمية والاستثمار.