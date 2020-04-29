شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان وكورونا.. استشارى تغذية بالقومى للبحوث يقدم النصائح الذهبية لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة أسماءمحمد فتحى –إستشارى الصحة العامة والطب الوقائى و التغذية بالمركز القومى للبحوث أن شهر رمضان شهر العبادة الذى تفتح فيه أبواب الجنة ويعتق الله فيه عباده من النار، ولكن يحل شهر رمضان هذا العام فى ظل ظروف إستثنائية مع تفشى فيروس كورونا " كوفيد 19"وهو وباء عالمى يحتاج تضافر كل الجهود من الحكومة والشعب.

وأوضحت الدكتورة اسماء فتحى بحسب نشرة صادرة عن المركز القومى للبحوث أن الحكومة المصرية قامت بدورها فى إتخاذ إجراءات إحترازية أشادت بها منظمة الصحة العالمية سواء على المستوى الصحى من علاج للمصابين وترصد للمخالطين أو على المستوى الإقتصادى من دعم للإقتصاد والشركات ، ويبقى أن يقوم الشعب بدوره من الإلتزام بإجراءات الوقاية الصحية.

وقدمت استشارى الطب الوقائى والتغذية بالمركز القومى للبحوث بعض النصائح لقضاء رمضان فى صحة وأمان :

● الحرص على التباعد المجتمعى وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى.

● الإلتزام بترك مسافة مترين بين الأشخاص فى جميع الأوقات.

● الحفاظ على تهوية المنزل جيداً.

● يمكن الصيام بشكل طبيعى للأشخاص الأصحاء فى حين يجب على أصحاب الأمراض المزمنة مراجعة طبيبهم فى هذا الشأن.

● الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة منتظمة لمدة 20 ثانية.

● استخدام الكمامات فى الأماكن المزدحمة عندالخروج.

● الحفاظ على الصحة النفسية وتقليل التوتر والقلق من الكورونا من خلال الصلاة وقراءة القرآن.

● طهى الطعام جيداً وغسل الخضراوات بالماء والخل.

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● يجب أن يكون الإفطار بالتدريج حتى لا يحدث عسر هضم، فيمكن البداية ب 3 تمرات أو عصير ثم أخد فترة إستراحة للصلاة ثم البدأ فى الوجبة الرئيسية.

● يجب أن يكون طبق الوجبة الرئيسية مقسم إلى أربع أجزاء كما يلى: الربع الأول للبروتينات (لحوم-سمك-بقوليات مثل العدس, الفاصوليا، اللوبيا)، الربع الثانى للنشويات (أرز-مكرونة-خبز)، الربع الثالث للخضراوات (الطازجة أو المطبوخة) والربع الأخير للفاكهة.

● يمكن تناول وجبة خفيفة بعد الإفطار بـ 3 ساعات مثل ثمرة فاكهة، كوب زبادى، طبق سلطة.

● يجب أن تتأخر وجبة السحور حتى تكون قبل الفجر بقليل.

● يجب أن تحتوى وجبة السحور على أطعمة تعطى الطاقة طوال اليوم مثل النشويات المركبة(عيش أسمر,شوفان, بليلة) والبروتينات (فول-بيض-زبادى) والألياف الموجودة فى الخضراوات والفاكهة

● التقليل من الحلويات وإستبدالها بالفاكهة

● تناول الأطعمة المعززة للمناعة مثل العسل، الليمون، الثوم، البصل، البرتقال، اليوسفى,الزنجبيل ,الينسون, الكركم,القرفة.

● البعد عن الإفطارات الجماعية والولائم.

● إستخدام تطبيقات إتصالات الفيديو للإفطار مجتمعين على ان يبقى كل شخص فى منزله.

● النوم ليلاً لمدة كافية من 6 الى 8 ساعات يومياً لتعزيز جهاز المناعة.

● الحفاظ على شرب الماء بما لايقل عن 3 لتر يومياً.

● القيام بالتمارين الرياضية بعد الإفطار بساعتين لمدة 30 دقيقة يومياً.

● إنتهاز فرصة صيام رمضان فى الإقلاع عن التدخين .



