شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. لو خرجت من سيستم الامتحان متقلقش إجابتك محفوظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، الذين يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على التابلت من المنازل، قائلة: لو خرجت من على سيستم ومنصة الامتحان متقلقش، فالإجابة يتم حفظها واسترجاعها عند الدخول مجددا، مضيفة أنه لا داع للقلق أو التوتر.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، من أى محاولات للغش بين الطلاب، موضحة أنه على الطالب أن يكون حريصا على معرفة مستواه الحقيقى مقارنة بزملائه بكل جهد دون أى محاولات أخرى، حيث إن محاولات الغش سيكون الخاسر فيها الطالب وليس أحد آخر، لأنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على الطلاب الذين يتم رصدهم يغشون فى الاختبار.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام قبل قليل امتحان اللغة العربية من المنازل، ويعتبر الامتحان بدرجات ومن يتخلف عن دخوله يؤدى امتحان ملاحق يتم تحديده فى وقت لاحق.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم طلاب المحافظات إلي مجموعتين، حيث تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".