طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان نهاية العام فى العربى إلكترونيا من المنازل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان نهاية الترم الثانى فى مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لأداء الامتحان "https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو 2020) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة. وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم طلاب المحافظات إلي مجموعتين، حيث تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة. Advertisements وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".

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