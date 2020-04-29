شكرا لقرائتكم خبر عن 65% من القراء يؤيدون دخول امتحان الثانوية يونيو المقبل وعدم اللجوء لبدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 65% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن دخول امتحانات الثانوية العامة المقر يونيو المقبل، دخول الامتحان وعدم تأجيله، أو الترحيل للعام المقبل

وأجرى اليوم لسابع استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن رأيهم في حضور الطلاب امتحانات الثانوية العامة المقررة، يوم 7 يونيو المقبل، وعدم اللجوء للبدائل التي طرحتها الوزارة، وجاءت النتيجة بتأييد دخول الامتحان هذا العام.

حدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدائل امتحانات الثانوية العامة، بعد تخوف بعض الطلاب من النزول وأداء الامتحانات فى اللجان، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى بدائل الامتحانات التى أعلنتها الوزارة.

ـ للطالب حرية دخول امتحان الثانوية العامة المقرر إنطلاقه 7 يونيو المقبل.

ـ يمكن للطالب أن يختار البقاء للعام المقبل.

ـ سيؤدى الامتحان العام المقبل على النظام المعدل للثانوى العام.

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ـ النظام المعدل يعنى أسئلة تقيس الفهم وفق نظام التقييم الجديد.

ـ لو اختار البقاء للعام المقبل سوف ييحصل على الدرجة الكاملة للمادة.

ـ للطالب حرية دخول امتحان الدور الثانى ولكن بنصف الدرجة وليس الدرجة كاملة.

ـ يحصل الطالب على الدرجة كاملة فى الدور الثانى إذا قام بتأجيل الامتحان بعذر قانونى.

ـ الدولة ستقوم بتأمين اللجان صحيا ووقائية حرصا على سلامة الطلبة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة تنطلق يوم 7 يونيو المقبل على مستوى الجمهورية وفقا لجدول الامتحانات الذى تم إعلانه من قبل الوزارة خلال الفترة الماضية.