شكرا لقرائتكم خبر عن حسب محافظتك.. اعرف مواعيد منصة الامتحان لطلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء 29 إبريل امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى العام، ”الخليج 365” يقدم فى التقرير التالى أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان حسب المحافظات. - يقسم الطلاب فى الامتحان إلى مجموعتين. - الأولى تبدأ امتحاناتها من 9 صباحا حتى 12 ظهرا. - المجموعة الثانية من 12 ظهرا حتى 3 عصرا. Advertisements - الفترة المعلنة لمجموعة المحافظات متاح خلالها الدخول علي الامتحان من هذه المحافظة. - يبدأ العد منذ بدء الدخول على منصة الامتحان. - المجموعة الأولى" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء - المجموعة الثانية محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".

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