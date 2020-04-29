الجريمة في 24 ساعة.. جريمتا قتل وإصابة 16 شخصًا في 3 حوادث سير منفصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين قتل بسبب الانتقام من الزوج والقتل بسبب السرقة وسقوط عصابة لسرقة السيارات، تحرير طفل اختطفه 4 عمال في سوهاج.

-لسرقة "المواشي".. الداخلية تكشف لغز مقتل مزارع في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة العثور على جثة مزارع بأرض زراعية وسرقة 3 رؤوس ماشية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "جار المجني عليه" بغرض السرقة.

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-قتلت زوجها بالسم وأحرقت الشقة.. تفاصيل جديدة في جريمة الفجر بـ"شقة الهرم"

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في اتهام ربة منزل بحرق منزلها والتسبب في وفاة زوجها بمنطقة الهرم.

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-أتلف سيارتين تابعتين للشرطة.. ضبط عاطل بحوزته 28 قطعة حشيش بالمنوفية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية، في ضبط عاطل لاتجاره في المخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك بعدما أتلف سيارتين للشرطة أثناء القبض عليه.

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-الداخلية تنجح في تحرير طفل اختطفه 4 عمال في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في تحرير طفل اخطتفه 4 عمال وساوموا أسرته على فدية مالية مقابل عودته، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.

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-"بيغيروا معالمها".. ضبط عصابة وراء سرقة ٧ سيارات في باب الشعرية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة باب الشعرية.

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-بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث سير بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب 5 آخرين بينهم طفل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الخارجة- بلاط" في الوادي الجديد.

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-8 مصابين في تصادم على الطريق الزراعي بأسوان

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل، على طريق "أسوان - القاهرة الزراعي"، بالقرب من كمين بلانة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى دراو المركز.

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-3 مصابين في انقلاب سيارة أسفل هضبة النقب بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، في انقلاب سيارة ملاكي أسفل هضبة النقب الحدودية، على الطريق الواصل بين محافظة أسيوط ومدينة الخارجة في الوادي الجديد.

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-مصرع سيدة فى تصادم سيارتين و"توكتوك" بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها، في حادث تصادم بين سيارتين و"توكتوك" على طريق النزل التابع لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

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