أخبار مصر | حديث الصيام.. عضو الأعلى للشئون الإسلامية يوضح ضوابط المسئولية في الإسلام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر حديث الصيام.. عضو الأعلى للشئون الإسلامية يوضح ضوابط المسئولية في الإسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسئولية تعني كل ما يجب على العبد أداؤه تجاه ربه، وما يجب عليه أداؤه تجاه نفسه، وما يجب عليه أداؤه تجاه بني جنسه، وما يجب عليه أداؤه تجاه شتى مفردات الطبيعة والكون (الحيوان والنبات والجماد والماء والفضاء...إلخ).

أنواع المسئولية

وأضاف "علي"، أن المسئولية في الإسلام فردية وجماعية واجتماعية، ويقول الحق تبارك وتعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) (الأحزاب: 72). فهذه الآية الكريمة تدل على المسؤولية بمعناها الشامل، فالأمانة هنا تعني المسؤولية تمامًا -قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(الأنفال: 27).

وأضاف "سليمان"، خلال برنامج حديث الصيام على موقع الخليج 365، أن الله تعالى سمى التقصير في تحمل مسؤولية الأمانة بالخيانة وقال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) (الإسراء: 34)، تدل على مسؤولية الإنسان عما يقطعه على نفسه من العهود والمواثيق مع الآخرين وقال أيضا: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (الإسراء: 36)، ففي هذه الآية التصريح بمسؤولية الإنسان عن جوارحه، فهو محاسب على كل ما يقوم به.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: (وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل: 93)، وقال تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (المدثر: 38)، ويقول أيضا: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (فاطر: 18) ويقول تعالى (فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ) (الأنعام: 104)، ( وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ) (لقمان: 12)، وقال تعالى (مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ) (فصلت: 46) ويقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (الحشر: 18)