شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر حوارًا بين طالبين «أولى ثانوي» للغش في الامتحان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اندهاشه تحاور بعض طلاب الصفين الأول والثانوي حول كيفية الغش في الامتحان المنعقد في المنزل.

ونشر شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لحوار بين طالبين في الصف الأول الثانوي الذي يبدأ الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020، الأربعاء.

وقال الوزير: «بعض الطلاب يتحاورون كيف نغش الامتحان غدا (المنعقد في المنزل وفي رمضان)».

وتابع: «من المهم أن نقول أن عقد الامتحان في المنزل وبلا رقابة يفترض أن الطالب حريص على أن يتعلم وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر».

وأضاف: «من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته وان يرتضي نجاحًا ليس من حقه وأن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره، وهو الخاسر الأول والأكبر في نفس الوقت».

واستطرد قائلا: «نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، ولكن على البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ونلجأ لمساعدة الآخرين، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟».

حوار بين طالبين «أولى ثانوي» للغش في الامتحان

كان وزير التربية والتعليم قد أعلن الإرشادات النهائية قبل بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي دور مايو 2020، المقرر انطلاقها الأربعاء.

تضمنت الإرشادات أنه يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

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ويجب التأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg

وشدد الوزير على ضرورة التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي، وأن المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء، وفي حالة انقطاع الامتحان لأي سبب يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً.