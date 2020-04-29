شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخدام الأمثل للتكييف لترشيد استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، فى إطار الحملة التى أطلقها الجهاز خلال شهر رمضان بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح" الطريقة الأمثل لاستخدام مكيف الهواء، لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية. ونصح الجهاز بضرورة ضبط درجة حرارة التكيف على 25 درجة والتأكد من نظافة فلتر الهواء باستمرار وإحكام غلق الأبواب والنوافذ للحصول على أعلى نسبة تبريد واستهلاك كهرباء أقل وتوفير الأموال فى جهات أخرى بدلا من إهدارها فى الاستخدام الخاطئ للطاقة. أطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مسابقة شهر رمضان المبارك بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح" لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه اموالهم بشكل سليم بدلا من اهدار الطاقة والمال ، على أن يتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك الشهر الكريم مقارنة بشهرى مارس و أبريل. و حدد الجهاز شروط المسابقة: 1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وابريل. 2- يجب ان تكون فاتورة شهر مايو اقل من فاتورة مارس وابريل . 3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء. Advertisements 4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة. 5-سيتم الاعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و تسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز. 6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك. - جوائز المسابقة (لمبات ليد .......و مفاجات لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%). - سيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو المقبل. - طريقة التسجيل في المسابقة: ارسال البيانات فى رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك.

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