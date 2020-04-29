شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكم على نائبة محافظ الإسكندرية السابقة بتهمة الكسب غير المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، اليوم الأربعاء، حكمها على سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

وطلب المحاميين ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامى الأصيل، انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التى لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتى أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله و حاتم محمد جمال الخولى، وأمانة سر شريف محمد ووائل عبد المقصود.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

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وكشفت التحقيقات، أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

يذكر أن سعاد الخولي اتهمت في 4 قضايا الرشوة التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 12 سنة، والعزل من الوظيفة، وقضية غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، والمقرر نظرها غدا الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار على الهواري، بعد أن أجلت هيئة المحكمة الجلسة للاطلاع.