شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات لدعم المتعافين من الإدمان للحد من الانتكاسة خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم الأربعاء، بث جلسات مباشر لتقديم الدعم النفسى والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق خاصة فى ظل التزام الكثير من متعافى الخط الساخن فى البقاء بالمنازل خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا .

"الخليج 365 " ينشر تقريرا معلوماتيا عن جلسات الدعم الدعم للمتعافين من تعاطى المخدرات للحد من الانتكاسة في نقاط محددة .

1- بث جلسات مباشر بشكل مستمر على موقع الصندوق

‏http://www.drugcontrol.org.eg/media/NewsList/Item_644 .

Advertisements

2-يمكن التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن " 16023 " على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات والمشورة فى أى وقت.

3- استمرار جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين " وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة .

4- استفاد من هذه الجلسات العلاج الجماعى ما يقرب من 3100 متعافى حتى الآن.

‏5- جلسات الدعم النفسى جزء من برنامج إعادة التأهيل النفسي للمتعافين ويتم إكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية تساعدهم علي تنظيم واستقرار حياتهم مثل مهارات ادارة الوقت وحل المشكلات وكيفية التعامل مع الخوف والقلق والاكتئاب وأيضا التعامل مع المواقف شديدة الخطورة.

6- يتم التفاعل بين المتعافين من خلال مشاركة كل عضو في المجموعة بأفكاره وخبرته الشخصية خلال فترة المرض وفترة التعافى.