توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في تطوير المنظومة القضائية وميكنتها أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت أخبار الشأن المحلي على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، وفي مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، ونشاط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،وبدء امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا.

فتحت عنوان "الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في تطوير المنظومة القضائية وميكنتها للتسهيل على المواطنين"، أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأشارت الصحيفة إلى توجيه الرئيس بتعزيز الجهود في تطوير المنظومة القضائية وميكنتها؛ للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.

وحول نشاط رئيس الوزراء، عنونت "الأهرام" "مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية يعيد هيكلة الجهاز الإداري"، ونقلت تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة تاريخية ليس فقط فيما يخص آليات العمل الحديثة والمميكنة، وإنما لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وفق أسس علمية منضبطة تراعي الكفاءة في استغلال الموارد البشرية، وتتفادى أي ازدواجية بين الجهات التي تؤدي وظائف متماثلة من أجل الوصول إلى الحجم الأمثل لجهاز إداري كفء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي أمس لمتابعة ملف إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع توصيل المرافق الصناعية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" ان مدبولي أكد حرص الحكومة على تقديم كل الدعم اللازم للاقتصاد المصري للحفاظ على قوته وتماسكه في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد، فيما تعمل على الاستمرار في تعزيز القطاع الصناعي بشكل خاص، كما لفت إلى وجود اهتمام كبير بسرعة توصيل المرافق للأراضي الصناعية وضرورة الانتهاء من المناطق التي يزداد الطلب عليها وكذا التي بها توسعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا لمتابعة موقف توصيل المرافق للمناطق والمجمعات الصناعية بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وذكرت "الجمهورية" أن وزيرة التجارة والصناعة استعرضت الموقف التنفيذي لإنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بواقع 4311 وحدة في 13 مجمعا، لافتة إلى أن نسب الإنجاز في المنشآت بهذه المجمعات تجاوزت 88%، وأن معدلات الإنجاز في توصيل المرافق الداخلية بلغت مراحل متقدمة، فيما سيتم التركيز على توصيل المرافق الخارجية خلال هذه المرحلة.

أما صحيفة "الأخبار"، فألقت الضوء على بدء امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا اليوم، فتحت عنوان "اليوم.. بدء امتحانات أولى ثانوي إلكترونيا من المنزل"، ذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن تنطلق اليوم امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي إلكترونيا على التابلت من المنزل، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي غدا.

ونقلت الصحيفة إعلان وزارة التربية والتعليم تقسيم دخول الطلاب على منصة الامتحان لمجموعتين لتخفيف الضغط على الشبكة، وتؤدي المجموعة الاولى الامتحان الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا.

وأشارت "الأخبار" إلى تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الفترة المعلنة هي الفترة المتاح خلالها الدخول على الامتحان من هذه المحافظة، ويبدأ العد منذ بدء الدخول، مشددا على أن أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا، معربا عن أمله في عدم التحايل باستخدام ما يتم منحه من تسهيلات.

وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت صحيفة "الجمهورية" مكاسب البورصة المصرية، حيث عنونت "البورصة تربح 4.2 مليار جنيه وارتفاع جماعي للمؤشرات"، ملقية الضوء على تسجيل مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وأفادت الصحيفة بأن رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حققت أرباحا تقدر بنحو 4.2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 568.7 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 4.5 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.38% ليبلغ مستوى 10415.17 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 1.25% ليبلغ مستوى 1202.37 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 0.59% إلى قيمته ليبلغ مستوى 1124.78 نقطة.

ولفتت "الجمهورية" إلى أنه في ختام تعاملات الأمس، سجلت أسعار أسهم 110 شركات ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة وحافظت 32 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التموين اعلنت عن طرح نحو 100 ألف طن من السلع الغذائية خلال أسبوع؛ لتوفير احتياجات شهر رمضان المبارك في فروع محلات البقالة والمجمعات الاستهلاكية وفروع "جمعيتي" والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وخاصة التي يزيد الطلب عليها لمواجهة محاولات رفع الأسعار.

فتحت عنوان "طرح 100 ألف طن سلعا غذائية خلال أسبوع"، ذكرت الصحيفة، نقلا عن وزارة التموين، أنه تقرر استمرار زيادة المعروض بمعدلات أكبر خلال الأيام القادمة وخاصة من السلع التي يزداد الطلب عليها، كما بدأ طرح عبوات من المنظفات والمطهرات وأدوات النظافة بأسعار تقل عن الأسواق بحوالي 20%، كما سيتم طرح عبوات الكحول بسعر 38 جنيها للعبوة مع السماح للمواطنين بصرفها من خلال منظومة البطاقات التموينية.

وأشارت "الأخبار" إلى أنه تقرر إلغاء إجازات فروع المجمعات الاستهلاكية حتي حلول عيد الفطر حتى الساعة التاسعة مساء يوميا، كما تم توزيع حصص إضافية من الدقيق للمخابز، حيث تم توزيع حصص يومين رصيد بالمخابز بخلاف الحصة اليومية التي يتم صرفها بشكل دوري، حيث يتم توزيع ما يتراوح بين 25 ألفا و30 الف طن دقيق يوميا على المخابز؛ لضمان إنتاج ما يتراوح بين 250 مليونا و270 مليون رغيف يوميا.​