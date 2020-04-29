حدث ليلاً| تصاعد معدل إصابات ووفيات كورونا اليومي بمصر والصحة العالمية تعلق على تخفيف الإجراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



1151 حالة في 5 أيام.. كيف تصاعد معدل إصابات ووفيات كورونا اليومي بمصر؟

واصل معدل وفيات وإصابات كورونا اليومي في مصر ارتفاعه الدراماتيكي لليوم الخامس، وسجلت وزارة الصحة اليوم أعلى حصيلة إصابة ووفيات يومية منذ ظهور الفيروس الوبائي بالبلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا



الصحة العالمية تعلق على توجه تخفيف إجراءات كورونا في مصر

علقت داليا سمهوري، مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، على توجه بعض الدول ومنها مصر، لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

للتفاصيل.. اضغط هنا

التعليم ترد على أبرز استفسارات المعلمين المرشحين الترقي

ردت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات بعض مسؤولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس ومديري أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية بشأن استيفاء عمليات حوكمة ورقمنة ملفات الترقى فإنه لا يوجد مانع من قيام مدير المدرسة المرشح للترقى من تقييم المعلمين المرشحين للترقى في مدرسته، ويتم تقييم هذا المدير من موجه مادته الأصلية بالإضافة إلى مديره المباشر (مدير الإدارة).

للتفاصيل.. اضغط هنا



مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد دواء محدد ونستخدم نوعين من الأدوية لعلاج مصابي كورونا

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية, إن كل دولة تحاول الوصول في أسرع وقت لاكتشاف علاج لفيروس كورونا، هناك دول المرض انتشر فيها بسرعة شديدة، نتج عنها أعداد هائلة من المرضى والمصابين

للتفاصيل.. اضغط هنا

مستشار الرئيس للصحة: الزيادة في عدد مصابين كورونا طبيعية ومتوقعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن وصول عدد المصابين إلى 260 إصابة، هذه الحالات المصابة بفيروس كورونا ليست حالات اليوم، هؤلاء المصابين أصيبوا خلال 14 يومًا وهي فترة حضانة المرض.

للتفاصيل.. اضغط هنا



الأوقاف تنتج أول كابينة تعقيم للوقاية من كورونا (فيديو وصور)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن، إنه في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع وإسهامها في مواجهة انتشار فيروس كورونا، أطلقت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التي يرأسها المهندس شريف أحمد مصطفى، أمس الثلاثاء، وبنجاح أول كابينة تعقيم من إنتاج المجموعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا



السديس مبشرًا: أبواب الحرمين الشريفين ستفتح قريبًا (فيديو)

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن أبواب الحرمين الشريفين ستفتح قريبًا أمام المصلين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

Advertisements



بفعل كورونا.. السويد تسجل أعلى معدل وفيات في أسبوع منذ بداية القرن 21

سجلت السويد أعلى معدل وفيات هذا الشهر، في أسبوع هو الأكثر سوادًا منذ بداية القرن الواحد والعشرين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

شكري وأبو الغيط وموسى يشاركون في ندوة حول تداعيات كورونا على اللاجئين

نظمت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، الثلاثاء، مائدة مستديرة رقمية عبر وسائل الاتصال حول "تداعيات فيروس كورونا المستجد على اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين"، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ووزير الخارجية سامح شكري، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق و الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا



هوبكنز : وفيات كورونا في أمريكا تخطت حصيلة قتلاها في حرب فيتنام

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن حصيلة وفيات وباء كورونا في الولايات المتحدة، تخطى حصيلة قتلاها في حرب فيتنام.

للتفاصيل.. اضغط هنا



احتفالات في بنغازي الليبية بعد قبول حفتر التفويض لإدارة البلاد (فيديو)

عمت احتفالات شعبية مدينة بنغازي الليبية، ردًا على قبول قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، طلب التفويض الشعبي لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية المقبلة، وإسقاط الاتفاق السياسي "الصخيرات" حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا



ترامب: نبحث سبل إجراء فحوصات كورونا لجميع المسافرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يبحث سبل إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع المسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

6 علامات على دخول العالم مرحلة "التعايش" مع كورونا

يبدو أن العالم يتجه إلى المرحلة الثانية في التعامل مع وباء كورونا المستجد، خاصة بعد إعلان دولاً إعادة الفتح الجزئي أو تخفيف الإجراءات المقيدة التي اتخذتها سابقًا، والمرحلة الثانية هي "التعايش مع الوباء"، خاصة في عدم وجود لقاح على المدى القريب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خطة إسبانية لتخفيف قيود كورونا.. تعرف عليها

عرض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء خطة للتخفيف التدريجي للقيود المفروضة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من ستة أسابيع من بدء واحدة من حالات الحظر الأكثر صرامة جراء الجائحة في أوروبا.

للتفاصيل.. اضغط هنا