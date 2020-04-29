ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس ثلاثة أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وأضافت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، في بيان، أن طقس اليوم الأربعاء، معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس اليوم؛ الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجود البحري والسواحل الشمالية، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 27-16، والسواحل الشمالية 23-16، وشمال الصعيد 29-17وجنوب الصعيد 34-21.

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وأوضحت الهيئة، أن طقس غدًا الخميس، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 29-17، والسواحل الشمالية 24-18، وشمال الصعيد 30-18 وجنوب الصعيد 33-20.

وأشارت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة المقبل، مائل للحرارة على اغلب الانحاء، حار على جنوب الصعيد، حيث تتكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، بينما يكون الجو مشمس على شمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 31-18، والسواحل الشمالية 20-18، وشمال الصعيد 33-18 وجنوب الصعيد 53-21.