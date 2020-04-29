مصر | وضعت السم في الشاي قبل السحور.. القصة الكاملة لحرق "فاطمة" زوجها بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وضعت السم في الشاي قبل السحور.. القصة الكاملة لحرق "فاطمة" زوجها بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سم في الشاي.. وقطع خرطوم الأنبوبة.. وإشعال النيران.. كانت هذه هي المشاهد المثيرة في قضية أشبه بفيلم سينمائي، ولكن هنا تشاهده يحدث على أرض الواقع، عندما قررت "فاطمة" في عقدها الثاني من العمر، الزواج من رجل يكبرها بثلاثين عامًا، بعد محاولة أهلها للموافقة عليه نتيجة لثروته التي ظنت أنها تعوضها عن هذا الفارق.

حاولت "فاطمة" أن تستبدل الحب والعاطفة التي تفتقدها بالمال، ولكن لكونها الزوجة الثانية، كثرت الخلافات بينهما، فقررت تتخلص من كابوس زواجها من رجل لا تحبه، بأن تقتله.

فكرت السيدة تكرارًا على وضع خطة لعدم اكتشاف جريمتها، فتوغل الشيطان قلبها، وجاء يوم تنفيذ الجريمة فجر يوم الأحد الماضي.

مع دقات عقارب الساعة واقتراب موعد السحور، بدأت تنفيذ خطتها بوضعها "السم" في كوب الشاي الذي يأخذه الزوج بعد وجبة السحور، وذهب لكي يخلد للنوم على الفور.

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة من صباحًا، عندما جاء تنفيذ الجزء الثاني من خطة الزوجة، حيث جمعت كل متعلقاتها من أشياء وأموال زوجها الموجودة بالمنزل، ثم دخلت إلى المطبخ وقطعت خرطوم الأنبوبة، حتى يتسرب الغاز ومع دقات الساعة أضرمت النيران في الشقة كاملة.

البداية بلاغ بحريق شقة

بداية الواقعة، بتلقي العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وتبين العثور على جثة الزوج، وتبين أن الزوجة وراء ذلك.

القبض على الزوجة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سيدة قامت بقتل زوجها بإحراقها للشقة كاملة وزوجها نائما، بمنطقة الهرم بالجيزة.

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وكشفت التحريات الأولية، عن أن الزوجة وراء الواقعة، وأن الدافع في ذلك هو الخلافات بينهما.

وأفادت التحريات، بأن الزوج في يوم الواقعة، صعد إلى شقته عقب صلاة العشاء، فاستغلت الزوجة هذه الفرصة، وأشعلت النيران في الشقة، واختنق الزوج من الدخان، ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تتمكن أجهزة الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذي اندلع في الشقة.

اعترافات المتهمة: "حطيتله السم في الشاي"

"أهلي جوزوني ليه غصب عني".. هكذا اعترفت "فاطمة" أثناء التحقيقات، موضحة أن أهلها زوجوها له نظرا لثروته، غصبا عنها لتحقيق حياة مادية مريحة، معقبة: "مكنتش بحبه وأتجوزته بالعافية، فأضرمت النيران بالشقة مستغلة نومه لإحراقه، لإبعاد أي شبهة تجاهي".