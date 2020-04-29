أخبار مصر | رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء، سادس يوم رمضان لعام 1441، مشيرة إلى أن البلاد تشهد برودة شديدة ليلا، مع نشاط للرياح على شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة الطقس صباح الأربعاء، قالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يميل الطقس للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض إلى شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، على مختلف أنحاء الجمهورية فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في العريش الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 26

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درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة في طابا الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في الطور الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في قنا الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 29