أخبار مصر | نقل رئيس حي الزيتون إلى ديوان المحافظة وتعيين آخر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نقل رئيس حي الزيتون إلى ديوان المحافظة وتعيين آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارًا بنقل اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، إلى ديوان عام المحافظة.

كما أصدر عبدالعال، قرارا آخر بتعيين المحاسب محمد عبدالهادي، سكرتير الحي، قائما بالأعمال لحين تولي رئيس جديد.

وأكد اللواء محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، والتي بدأت اليوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة، كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم، بالإضافة إلى تخصيص يوم إضافي لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة في اليوم المحدد له.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها في توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكاتب بريد تم توزيع العمالة عليها.

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وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومي الدوري على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين.

إجراءات مشددة من محافظ القاهرة بشأن النظافة

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات إزالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومي بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التي انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصى وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل.