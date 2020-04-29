مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ بجامعة أسوان بسعة 150 سريرا × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبدالله العبيدي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في جامعة أسوان، أن العمل يجرى علي قدم وساق فى إنشاء مبنى مستشفى الطوارئ والإصابات الجديدة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 10 معلومات عن المشروع الجديد: 1- تعد مستشفى الطوارئ والإصابات الجديدة إحدى مستشفيات جامعة أسوان. 2- تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية نحو 300 مليون جنيه. 3- تم الانتهاء من اعمال الحفر والخرسانة العادية الخاصة بمبني مستشفي الطواريء والاصابات حتي الان. 4- جارى الانتهاء من خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء التي كانت تقع في طريق الحفر واستبدالها بشبكات أخري جديدة بدلا من الشبكات المتهالكة للمستشفي الجامعي القديم. Advertisements 5- تتكون المستشفى الجديد من 5 طوابق. 6- تقام المستشفى علي مساحة 2000 متر. 7- تبلغ طاقة المستشفى 150 سريرا. 8- وتضم المستشفى غرف متنوعة لعمليات الطواريء والاصابات وللعناية المركزة وللحجز الداخلى. 9- سيتم ربط المستشفى الجديد بكبارى علوية مع المبني القديم للمستشفي الجامعي لخدمة كافة انواع الحوادث والاصابات بمختلف الأقسام الجراحية. 10- من المتوقع الانتهاء من انشاء المستشفي بالكامل خلال 3 سنوات.

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